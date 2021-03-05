حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

احتفل حازم أمام لاعب نادي الزمالك السابق، بعيد ميلاد صديقه محمود عبد الرازق شيكابالا.

ونشر حازم أمام صورة له مع شيكابالا وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا شيكا".



ويحتفل اليوم الجمعة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ ٣٥ حيث إنه من مواليد ٥ مارس عام ١٩٨٦.



ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.



ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.