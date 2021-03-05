وزير الأوقاف يناقش غدا رسالة ماجستير لباحث بمعهد الدراسات الإسلامية

جدة - نرمين السيد - يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا السبت، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السعيد أحمد محمد الشيخ على، بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية، حول موضوع "تنظيم النسل فى ضوء الخطاب الفقهى والدعوى المعاصر".





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