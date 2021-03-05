سفير الفاتيكان بمصر يزور إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - زار المطران نيقولاس هنرى، السفير الباباوى بمصر، إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، وكان فى استقباله الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.





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