ضبط مخدرات مع راكب قادم من أمريكا في مطار القاهرة .. صور

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب مخدرات مع راكب مصري ، وذلك فور وصوله من امريكا ، اخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه ، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك ، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك فى راكب مصري الجنسية ، وبالعرض علي صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب ، ضمت محمد نبيل ومصطفي صادق ماموري الجمارك ، تبين وجود 37 جرام ماريجوانا ، و5 امبولات ماريجوانا ، و19 سيجاره ماريجوانا ، وامبول زيت ماريجوانا .

وقرر عبد العال نعمان مدير الجمارك ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .