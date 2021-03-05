ضبط مخدرات مع راكب قادم من أمريكا في مطار القاهرة .. صور

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب مخدرات مع راكب مصري ، وذلك فور وصوله من امريكا ، اخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه ، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك ، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك فى راكب مصري الجنسية ، وبالعرض علي صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب ، ضمت محمد نبيل ومصطفي صادق ماموري الجمارك ، تبين وجود 37 جرام ماريجوانا ، و5 امبولات ماريجوانا ، و19 سيجاره ماريجوانا ، وامبول زيت ماريجوانا .
وقرر عبد العال نعمان مدير الجمارك ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
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