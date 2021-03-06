وزير الأوقاف: التيسير طريق العلماء.. والجماعات المتطرفة جعلت التحريم أصلا

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن أهم فارق بين العلماء والجهلاء هو مدى فهم هؤلاء وأولئك لقضايا الحل والحرمة، والضيق والسعة، مؤكدا أن العالم يدرك أن الأصل فى الأشياء الحل والإباحة.





وأوضح فى بيان، اليوم الجمعة، أن التحريم والمنع هو استثناء من الأصل، مستشهدا بقول الحق سبحانه: "قل لَّا أَجِدُ فِى مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" "الأنعام: 145"، ويقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": "إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا" -متفق عليه.

كما استشهد الوزير أيضا بقول النبى محمد - صلى الله عليه وسلم: "ما أَحَلَّ اللهُ فى كتابِه فهوَ حَلالٌ، و ما حَرَّمَ فهوَ حرام، و ما سَكَتَ عنهُ فهوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ و ما كان رَبُّكَ نَسِيًّا"- الطبرانى.

وأوضح جمعة أن الجهلاء يجعلون الأصل فى كل شىء التحريم والمنع، ويطلقون مصطلحات التحريم والتفسيق والتبديع والتكفير دون وعى، غير مدركين ما يترتب على ذلك من آثار، وغير مفرقين بين التحريم والكراهية ولا حتى ما هو خلاف الأولى.

ولفت إلى أنهم صعبوا على الناس حياتهم، ونفروهم من دين الله "عز وجل"، وهو ما حذر منه النبى محمد - "صلى الله عليه وسلم"، حيث يقول "صلى الله عليه وسلم": "إنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ" - مسند أحمد.

كما استند إلى قول النبى لسيدنا معاذ بن جبل "رضى الله عنه" عندما شكا إليه "صلى الله عليه وسلم" بعض الناس أنه يطيل بهم الصلاة: " يا مُعاذُ، أفتَّانٌ أنت؟" - سنن أبى داود.

وتابع الوزير: "أما الفريق الآخر وهم العلماء فقد أدركوا بما لا يدع أى مجال للشك أو الارتياب أو حتى الجدل، أن الأديان إنما جاءت لسعادة الناس لا لشقائهم، حيث يقول الحق سبحانه: "طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى" - طه : 1 ، 2، ويقول: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" - الحج: 78"، ويقول سبحانه: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" "البقرة : 185".

وواصل الوزير حديثه بالقول: "وفقهوا أن الفقه رخصة من ثقة ، وأن الفقه هو التيسير بدليل، وأن النبى "صلى الله عليه وسلم" ما خُيِّر رسول الله "صلى الله عليه وسلم" بين أمرين إلَّا أخذ أيسرَهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه، فأخذوا الناس إلى طريق الشريعة السمحاء النقية التى لا تنال منها المطامع ولا الأهواء ولا التوظيف الأيدولوجى، مع تأكيدنا أن هذا التيسير الذى نريده شىء وأن التسيب والانفلات شيء آخر، فالتيسير الذى نريده هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، لا ذلكم التسيب المبنى على الهوى.

واختتم تصريحه بالقول: "فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط، فتحت أبواب التشدد التى ساقت وجرفت الكثيرين فى طريق التطرف، حتى ظن الجاهلون أن التحوط فى التدين يقتضى الأخذ بالأشد، وأن من يتشدد أكثر هو الأكثر تدينًا وخوفًا من الله "عز وجل"، وتحت مسمى التيسير فتحت بعض أبواب الخروج عن الجادة، وديننا يريدها وسطية سوية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، فلا إفراط ولا تفريط".