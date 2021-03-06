جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن أجهزة الوزارة تحركت فورًا لإزالة القمامة التى تراكمت داخل ترعة سقارة التابعة لمحافظة الجيزة، مضيفا أن سلوكيات بعض المواطنين الخاطئة أحد أسباب تلك المخلفات.





وطالب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، المواطنين بالحفاظ على الترع بعد تأهيلها وتبطينها وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فيها، مؤكدًا أن مشروع تبطين الترع أحد مشروعات تطوير الريف المصرى. وأوضح متحدث الرى أن بعض المواطنين يدمرون الكثير من المجهودات التى تقوم بها الدولة بسبب سلوكيات موجودة من سنين طويلة، وناشد بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من أشكال التلوث كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى : سلوكيات بعض المواطنين الخاطئة سبب وجود القمامة بترعة سقارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.