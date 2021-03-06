انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. أحمد حسن وزينب يودعان عائلتهما بالدموع ويعلنان بشكل مفاجئ مغادرتهما لمصر نهائياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام أحمد حسن وزينب اليوتيوبر الشهير منذ ساعات بالإعلان عن مغادرتهما لمصر نهائياً، وذلك وفق فيديو قاما بنشره على حسابهما الخاص بقناة اليوتيوب الخاصة بهما، وخلال الفيديو ظهر الثنائي الشهير بتوديع أسرتيهما بالبكاء والأحضان، وقاما بتوديع أسرة زينب أولاً ثم الذهاب إلى أسرة أحمد وتوديعها.

أحمد حسن وزينب يودعان عائلتهما بالدموع

وحينما ودعا أحمد حسن أسرته، أعلن عن اصطحابه لشقيقه وزوجته، وابنتهما أيلين، وأعلنا أن وجهة سفرهما هي الإمارات العربية المتحدة، وقاما أحمد وزينب بتوثيق لحظات الوداع، ونشرا الفيديو والذي حمل عنوان توديعهما لعائلتهما بالدموع ومغادرتهما لمصر نهائياً.

وكان أحمد حسن وزينب أعلنا قبل أيام عن اشتباههما بفيروس كورونا، وقاما بوضع طفلتهما أيلين عند أسرة زينب خوفاً عليها، وقاما بإجراء المسحة الطبية والتي جاءت سلبية، وفي أول ظهور لهما بعد مغادرتهما لمصر نشرا صوراً لهما على حسابهما الخاص بهما بالفيس بوك، وظهر بملابس كاجول كما في الصور المرفقة بالخبر.

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وكان أحمد وزينب دائماً ما يثيران الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي مثل الفيديو الشهير باستغلال ابنتهما للتربح من خلال اليوتيوب، إلا أنهما مؤخراً أعلنا عن افتتاح مطعم كبير بالمعادي وارتدت زينب الحجاب، ليعلنان مؤخراً مغادرتما لمصر بشكل نهائي، دون إبداء أي أسباب.