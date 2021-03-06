الأنبا مكاريوس يودع كهنة شرق المنيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الرسالة: "الآباء الأحباء كهنة إيبارشية شرق المنيا، أبنائى وبناتى الخدام والخادمات، وكل فرد من أفراد الشعب المحب للمسيح فى شرق المنيا.. محبة وسلام وبعد.. هذه آخر رسائلى لكم كمجمع كهنة وشعب.. فبحلول اليوم السبت 6 مارس 2021، تستقل المنطقة كإيبارشية جديدة، يُسام لها أب أسقف جليل".

وأضاف: "أود فى هذه الرسالة أن أعبّر عن محبتى الشديدة لجميعكم، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، وقد سمح لى الله أن أتبارك بالحياة وسطكم لخدمتكم، وأسجل شهادتى هنا عن محبتكم للمسيح، وتوقيركم للكنيسة والآباء الكهنة، وشاهد لحياتكم المُشبَعة بروح التقوى، ولحسكم الروحى والكنسى العالى".

وتابع: "أشكر قداسة البابا لهذا الاختيار المفرح والموفق، وأهنئكم من كل قلبى بالأب الأسقف الجديد، والذى ستشهد الإيبارشية على يديه نموًا وازدهارًا كبيرين، فى الأبوة والرعاية والتعليم والتعمير، كما أهنئ نيافته من كل قلبى، بفوزه بأن يحيا بينكم وينال بركة خدمتكم؛ راجيًا أن أسمع عنكم دائمًا كل الخير."