شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

جدة - نرمين السيد - وقال الطيب فى بيان له: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنَّا لله وإنا إليه راجعون".
ولقى 18 شخصا مصرعهم، أمس الجمعة، فيما أُصيب 5 آخرين فى حادث تصادم مروع بطريق الكريمات بالقرب من مدينة أطفيح.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا بوقوع حادث سير مروع بمنطقة الكريمات وفور انتقال قوات الأمن إلى مكان الحادث تبين من المعاينة الأولية عن تصادم سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين، وأمر مدير أمن الجيزة الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وتم نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أطفيح والعياط.
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