انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء أمس الجمعة، لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد. وأكدت النيابة العامة أنه تبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث، حيث انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بني سويف، وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالرمال (الطفلة) بسيارة ميكروباص قبل 5 كيلو من البوابة، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «النيابة العامة» تباشر التحقيقات في حادث وفاة 18وإصابة 5 بطريق الكريمات.. وضُبط سائق سيارة النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.