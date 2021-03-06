قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة اليوم بسبب تحويلات الخطوط

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن المناطق التى يتم قطع المياه عنها تشمل مناطق (ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – قصر الاتحادية – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وأوضحت، أن ذلك سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى.

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يرجع إلى قيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.