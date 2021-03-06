الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت : دافئ نهارا وعظمى القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

الاسكندرية 21 13

وادى النطرون 23 10

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 11

السلوم 22 10

سيوة 24 07

بورسعيد 21 13

دمياط 21 12

الزقازيق 24 12

المنصورة 22 11

الاسماعيلية 24 11

السويس 23 11

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 25 12

نخل 22 06

نويبع 25 14

طابا 22 12

كاترين 22 04

الطور 26 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 25 10

بنى سويف 25 10

المنيا 26 10

أسيوط 27 11

سوهاج 28 12

قنا 28 12

الأقصر 29 12

أسوان 30 13

ادفو 30 11

أبوسمبل 29 13

الوادى الجديد 28 10

شلاتين 28 16

ابو رماد 27 15

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 17