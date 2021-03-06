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انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الكريمات الأليم إلى 20 حالة وفاة بينهم 9 أطفال والنيابة تصرح بدفن الجثامين والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - خلال الساعت الماضية كان حادث الكريمات المأسوي هو حديث السوشيال ميديا، وذلك نظراً لأعداد ضحايا هذا الحادث والذي خلّف 20 قتيلاً بينهم 9 أطفال، نتيجة اصطدام سيارة نقل كبيرة بميكروباص.
ارتفاع ضحايا حادث الكريمات الأليم إلى 20 حالة وفاة
ووفق التحقيقات في الحادث، فإنه وأثناء سير سيارة نقل ثقيل “تريلا” محملة بالطفلة على الطريق الصحراوي المتجه إلى بني سويف انفجر أحد إطارات السيارة مما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على الطريق وذلك تزامناً مع مرور ميكروباص فأدي إلى التصادم بينهما مما أدي إلى تهشم الكيكروباض بشكل كامل ووفاة 20 شخص وإصابة 3 آخرين.
ووقع حادث الكريمات عن بالقرب من بوابة الكريمات في إتجاه بني سويف على الصحراوي الشرقي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة كما صرحت النيابة بدفن جثامين ضحايا الحادث الأليم.
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وننشر أسماء 18 شخص من المتوفين في الحادث والتي جاءت وفق ما يلي:
- ايه كمال عبد الحميد عبد العال.
- أم كلثوم عبد الحميد عبد العال.
- حنان حسني محمد.
- مديحة عبد الله متولى.
- جودي شعبان عبد العال.
- حسام حسن حسني.
- عبد الباسط محروس حافظ.
- محمود محمد سيد عبد الل.
- زينب عبدالحميد عبدالعال.
- مصطفي صفوت خلف
- أحمد عاطف عبد الحافظ.
- شيماء احمد عثمان.
- وعد صفوت خلف.
- نجاح محمد الصاوي.
- كرمة اشرف عبدالحميد.
- كمال عبدالحميد محمد.
- جيهان محروس عبد العاطي.
- محمد صفوت خلف.
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