واثق الخطوات يسير أسدا.. هاشتاج السيسى فى بلده الثانى يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - دشن عدد من النشطاء المصريين والسودانيين، هاشتاج "#السيسى_فى_بلده_التانى" للترحيب بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته إلى الخرطوم اليوم السبت، حيث تصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب النشطاء، رسائل ترحيب بالرئيس المصرى، مشيدين بالدعم الذى يقدمه إلى الخرطوم، وخصوصا فى الأزمات التى تعرضت لها مؤخرا، وكتب أحد النشطاء: يا أهلنا فى السودان سيأتى إلى زيارتكم أشرف وأعز وأنبل الرجال فى هذا العصر، يحمل لكم الخير والمحبة فورب الكعبة يؤلمنا أن نترك السودان وحدها لذلك جاء إليكم زعيم الشرق.

فيما نشر عدد آخر، صورا للرئيس السيسى، ووضعوا عليها الهاشتاج تعبيرا عن ترحبيهم بهذه الزيارة التاريخية، فيما علق آخرون: مصر والسودان وطن واحد قلب واحد وعلم واحد، وقالت أخرى: واثق الخطوات يسير أسدا، حفظكـ الله سيدى القائد وسدد خطاك ونصرك.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى زيارة رسمية إلى السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتى تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالى، تأتى ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذى يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.