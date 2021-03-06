الأنبا مكاريوس لكهنة أبو قرقاص : من اليوم التواصل مع أسقفكم الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالته لهم: "الآباء الأحباء كهنة إيبارشية أبوقرقاص: أبنائى وبناتى الخدام والخادمات، وكل فرد من أفراد الشعب المحب للمسيح فى أبوقرقاص، محبة وسلام وبعد.. هذه آخر رسائلى لكم كمجمع كهنة وشعب.. فبحلول السبت ٦ مارس ٢٠٢١، تستقل المنطقة كإيبارشية جديدة، يُسام لها أب أسقف جليل."



وأضاف: "أود فى هذه الرسالة أن أعبّر عن محبتى الشديدة لجميعكم، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، وقد سمح لى الله أن أتبارك بالحياة وسطكم لخدمتكم. وأسجل شهادتى هنا عن محبتكم للمسيح، وتوقيركم للكنيسة والآباء الكهنة، وشاهد لحياتكم المُشبَعة بروح التقوى، ولحسكم الروحى والكنسى العالى".



وتابع: "أشكر قداسة البابا لهذا الاختيار المفرح والموفق، وأهنئكم من كل قلبى بالأب الأسقف الجديد، والذى ستشهد الإيبارشية على يديه نموًا وازدهارًا كبيرين، فى الأبوة والرعاية والتعليم والتعمير، كما أهنئ نيافته من كل قلبي، بفوزه بأن يحيا بينكم وينال بركة خدمتكم؛ راجيًا أن اسمع عنكم دائمًا كل الخير".

وقال إنه من الآن يتم التواصل مباشرة مع القمص ثاؤفيلس (سيدنا) ومع اللجنة، فى حالة الاستفسار عن أى شىء، حتى موعد التجليس السعيد.