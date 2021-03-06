القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4307 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن تلك الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، والبحيرة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من فبراير الماضي في النشرة السابقة وعددها 3177 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 400 ممثل خدمة عملاء، مؤهل عالٍ مع إجادة اللغة الفرنسية أو الألمانية، والرتب من 7 آلاف إلى 10 آلاف، فضلا عن 300 ممثل خدمة عملاء استيفاء لنسبة الـ 5% لذوي الهمم ويكون قادرا على العمل، مع إجادة الحاسب الآلي، و1000 فرصة ممثل خدمة عملاء براتب من 2500 جنيه وحتى 4500 جنيه، و10 مهندسين تصميم وبحوث هندسية براتب من 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه، و5 مسئول مبيعات و7 إداري، و 120 فنى صيانة، و40 مندوب مبيعات، و50 سائق درجة أولى وثانية، و20 مساعد فنى مصاعد، و5 سكرتارية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و34 مشرف أمن، و391 فرد أمن، و30 كاشيرًا، و30 شيفًا، و10 موظفين مراقب كاميرات، و5 بائع إلكترونيات، و145 بائعًا بأقسام بقالة وخضراوات وفاكهة.

وأضاف أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 6 مهندسين ميكانيكا، و3 مهندسين كهرباء، و5 مساعد ميكانيكا، و25 منسقة ميدانية، و2 مدخل بيانات، و3 كاشير، و4 منسق ممرات، و215 عامل إنتاج، و40 سائقًا، و15 مساعد إنتاج، و12 مندوب مبيعات، و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 برادة وتجميع، و50 فني تشطيبات، بحوافز شهرية وحوافز الإنتاج وزيادة سنوية.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت في 6 طبيب مقيم، و2 أخصائية تمريض، و2 ممرضة داخلية، ومهندس IT براتب 5000 جنيه، و5 مندوب، و20 سائقًا، و15 خراط، وبراد، ولحام، و115 عاملة خياطة، و5 مشرف جودة، و10 عامل تعبئة، ومبرمج، و2 مهندس حاسب آلي، وأخصائي جدة منتجات، و150 عامل غزل، و10 مندوب مبيعات، و10 تى سيلز و15 محضرا.

وفي الدقهلية توجد 72 فرصة عمل من خلال النشرة متاحة لشغلها، فى تخصصات مختلفة منها: أخصائي ميداني، و2 منسقة ميدانية، و3 فرد أمن، و20 عاملا، و15 مهندسا زراعيا، و5 دكتور بيطري، و12 أخصائي ائتمان، و2 موزعين، و2 مندوب تسويق، و2 مندوب مبيعات.

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: 50 وكيل تأمين، و50 مندوب تسويق ومبيعات.

وفي الوادي الجديد، توجد فرص عمل لـ 5 أخصائي نظم معلومات، و5 معاون، و4 عامل زراعي، و4 عامل نظافة، و20 أخصائي خدمات مالية، و10 محاسبين أمين مخازن.

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 240 فرد أمن، وكيميائية، و3 مشرفات، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وعاملة تأهيل مهني، و2 مشرف إنتاج، و5 عاملي إنتاج، و5 عامل خدمات معاونة، و10 سائق درجة ثانية، و20 عامل نظافة، و2 دليفري، وأخصائية تمويل، و2 مسئول ائتمان.

وفي المنيا، توجد 58 فرصة عمل متاحة، منها: 35 عامل حياكة، ومشرفة، وعامل بيع، و4 مسئول ائتمان، و2 مهندس سلامة وصحة مهنية براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه، و15 أخصائي تسويق.

أما المنوفية، فقد تم توفير فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات منها: مدير إنتاج، و2 مدير مخازن، وأمين مخزن، و54 عامل إنتاج، وعامل نظافة، و2 مشرف إنتاج، و33 عامل خياطة، و20 عامل تعبئة، و4 صيدلي، و4 كيميائي، و20 مندوب مبيعات، و2 مهندس إلكترونيات، و 2 سكرتارية.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: