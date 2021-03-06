القوى العاملة تعلن عن 4.307 فرص عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 4.307 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجارى.





وتتضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، هذه الفرص والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى من هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع. وتتوفر هذه الفرص فى 12 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادى الجديد، والبحيرة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من فبراير الماضى فى النشرة السابقة وعددها 3.177 فرصة عمل. ولمعرفة الفرص اضغط هنا

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