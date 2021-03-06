القوى العاملة تتابع مستحقات العامل الذى لقى مصرعه فى السعودية

جدة - نرمين السيد - تتابع وزارة القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل "عشرى محمد حسين" الذى لقى حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودى بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب أبن أخيه "حسين سامى محمد عوض" بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقى الملابسات.





وكلفت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، الملحق العمالى بالرياض بزيارة المصاب بالمستشفى، ومتابعة حالته أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفى وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكد له على أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقهم كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تلقت تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أن العامل الذى لقى حتفه ويدعى "عشرى محمد حسين" وابن أخيه "حسين سامى محمد عوض" المصاب بطلق نارى من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بالقبض على الجانى ويخضع حالياً للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى إلى أن القنصلية أوفدت على الفور مستشارها القانونى إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، بعد أن نجحت السلطات السعودية فى القبض على الجانى عقب الحادث بفترة وجيزة.

كما تتابع القنصلية عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتؤكد استمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.