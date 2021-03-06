القوى العاملة تعلن عن 4307 فرصة عمل برواتب تتراوح ما بين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم ، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة ، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة ، وأسوان ، والوادي الجديد، والبحيرة ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من فبراير الماضي في النشرة السابقة وعددها 3177 فرصة عمل .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 400 ممثل خدمة عملاء ، مؤهل عالي مع إجادة اللغة الفرنسية أو الألمانية ، والرتب من 7 آلاف إلي 10آلاف، فضلا عن 300 ممثل خدمة عملاء استيفاء لنسبة الـ 5% لذوي الهمم ويكون قادرا علي العمل ، مع إجادة الحاسب الآلي، و 1000 فرصة ممثل خدمة عملاء براتب من 2500 جنيه وحتى 4500 جنيه ، و 10 مهندسين تصميم وبحوث هندسية براتب من 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه ، و 5 مسئول مبيعات و 7 إداري ، و 120 فنى صيانة ، و 40 مندوب مبيعات ، و 50 سائق درجة أولى وثانية ، و 20 مساعد فنى مصاعد ، و 5 سكرتارية ، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية ، و 34 مشرف أمن ، و 391 فرد أمن ، و 30 كاشيراً ، و 30 شيفاً ، و 10 موظفين مراقب كاميرات ، و5 بائع إلكترونيات ، و145 بائعاً بأقسام بقالة وخضروات وفاكهة .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 6 مهندسين ميكانيكا ، و 3 مهندسين كهرباء و 5 مساعد ميكانيكا ، و 25 منسقة ميدانية ، و 2 مدخل بيانات ، و 3 كاشير و 4 منسق ممرات ، و 215 عامل إنتاج ، و 40 سائقاً ، و15 مساعد إنتاج ، و 12 مندوب مبيعات ، و50 فنى لحام ، و 50 فنى دوكو سيارات ، و 20 فنى خراطة ، و 20 برادة وتجميع ، و 50 فني تشطيبات ، بحوافز شهرية وحوافز الإنتاج وزيادة سنوية.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت في 6 طبيب مقيم ، و 2 أخصائية تمريض ، و 2 ممرضة داخلية ، ومهندس IT براتب 5000 جنيه ، و 5 مندوب ، و20 سائقاً ، و 15 خراط ، وبراد ، ولحام ، و 115 عاملة خياطة ، و 5 مشرف جودة ، و 10 عامل تعبئة ، ومبرمج ، و 2 مهندس حاسب آلي ، وأخصائي جدة منتجات ، و 150 عامل غزل ، و 10 مندوب مبيعات و 10 تى سيلز و 15 محضر .

وفي الدقهلية يوجد 72 فرصة عمل من خلال النشرة متاحة لشغلها ، فى تخصصات مختلفة منها : أخصائي ميداني ، و 2 منسقة ميدانية ، و 3 فرد أمن ، و 20 عاملا ، و 15 مهندس زراعي ، و 5 دكتور بيطري ، و 12 أخصائي إئتمان ، و 2 موزعين ، و 2 مندوب تسويق و 2 مندوب مبيعات .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت : 50 وكيل تأمين ، و50 مندوب تسويق ومبيعات .

وفي الوادي الجديد يوجد فرص عمل لـ 5 أخصائي نظم معلومات ، و 5 معاون ، و4 عامل زراعي ، و 4 عامل نظافة ، و 20 أخصائي خدمات مالية و 10 محاسبين امين مخازن .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 240 فرد أمن ، و كيميائية ، و 3 مشرفة ، و أخصائي سلامة وصحة مهنية ، وعاملة تأهيل مهني ، و 2 مشرف إنتاج ، و 5 عامل إنتاج ، و 5 عامل خدمات معاونة ، و 10 سائق درجة ثانية ، و 20 عامل نظافة ، و 2 دليفري ، و اخصائية تمويل ، و 2 مسئول ائتمان .

وفي المنيا يوجد 58 فرصة عمل متاحة ، منها : 35 عامل حياكة ، و مشرفة ، وعامل بيع ، و 4 مسئول ائتمان ، و 2 مهندس سلامة وصحة مهنية براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه ، و15 أخصائي تسويق .

أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : مدير إنتاج ، و2 مدير مخازن ، وأمين مخزن ، و 54 عامل إنتاج ، و عامل نظافة ، و 2 مشرف إنتاج ، و 33 عامل خياطة ، و 20 عامل تعبئة ، و 4 صيدلي ، و 4 كيميائي ، و 20 مندوب مبيعات و 2 مهندس الكترونيات ، و 2 سكرتارية .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :