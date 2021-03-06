رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة في محافظة المنوفية

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنوفية؛ لتفقد عدد من المشروعات على رأسها مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
وتأتي الزيارة في إطار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "تطوير القرى المصرية" ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير جميع القرى المحرومة في المحافظات.
كما يتفقد "مدبولي"، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ، لكل مشروع.
ومن المقرر أن يعقد "مدبولي"، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمخافظة لمتابعة ما يدور في المحافظة.
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