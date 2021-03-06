انت الان تتابع تفاصيل خبر جمهورية مصر العربية تدين هجمات الحويثين داخل المملكة العربية السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق 5 مارس 2021 عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ملشيا الحوثي في القيام بهجماتها الإرهابية الموجهة داخل أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكرت أن أخر هجوم لهم كان يتمثل في إطلاق صاروخ بالستي وكذلك عدد من الطائرات المفخخة دون طيار متجهة إلى المناطق الجنوبية بالمملكة السعودية، وقد تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من تدميرها والقضاء عليها جميعا بكفاءة.

اعتراض جمهورية مصر العربية على هذا العداء

وشددت جمهورية مصر العربية مجددا على رفضها الدائم من قبل لهذه الأعمال التي لا تمثل إلا العداء والإرهاب والجبن، التي تستهدف المناطق المدنية المليئة بالمواطنين سواء السعوديين أو الجنسيات الأخرى المقيمة بالمملكة العربية السعودية، وبهذا تقوم بانتهاك قواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر لأمن وأمان واستقرار الإقليمين، كما تكرر جمهورية مصر العربية دائما وأبدا تأكيدها على موقفها الداعم للملكة السعودية بكل ثبات.

تفاصيل هجوم ملشيا الحوثي على المملكة السعودية مساء الجمعة

فقد صرح التلفزيون السعودي مساء أمس الجمعة 5 مارس الموافق 21 رجب لعام 1442 هجريا في وقت متأخر، عن أخبار منقولة عن اعتراض التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لطائرتين مليئتين بالمواد المتفجرة مطلقة من ملشيا الحوثي باليمن متجهتان نحو جنوب السعودية بمدينتي الجازان وخميس مشيط.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحالف يواجه هجمات ملشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منذ عام 2015 ميلاديا، كما أنه علي فترات متابعدة تقوم القوات الجوية السعودية بصد هجمات مباشرة في سماء العاصمة السعودية الرياض. اقرأ المزيد عن أخر الهجمات الإرهابية علي أراضي المملكة العربية السعودية