انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلة عروض كارفور 2021 | تقدم كرتونة رمضان بخصومات تصل إلي 67% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يمكنكم دائما متابعة مجلة عروض كارفور 2021، من خلال موقعنا مصر فايف، والذي يهتم بموافتكم بكل ماهو جديد، وكما أعتاد جميع المصريين من قبيل سلسلة متاجر كارفور مصر، والتي دائمًا تقدم أفضل العروض وأقوي الخصومات بصورة شهرية، وكذلك في جميع المناسبات الهامة في الشارع المصري، وعلى ذلك فقد أعلن هايبر كارفور من ساعات قليلة عن إحتوي مجلة عروض كارفور على كرتونة رمضان 2021، والتي تعد المناسبة الأهم لكافة المصريين، وذلك مع إستمرار عروض كارفور المقدمة بمناسبة عيد الأم المقرر 21 مارس الجاري، حيث من المقرر إستمرار عروض كارفور طوال شهر مارس على كافة الأدوات والاجهزة المنزلية والمدرسية، والتي تعد منتجات وأجهزة هامة لكل منزل مصري.

مجلة عروض كارفور 2021- كرتونة رمضان

حيث تحتوي كرتونة رمضان، على كافة منتجات الألبان واللحوم وجميع الخضروات وكذلك الأجهزة الكهربائية من الشاشات– والموبايلات– والأجهزة المنزلية المختلفة والمدرسية، وذلك بخصومات تصل إلي 67%، على أن تكون متاحة في كافة فروع كارفور حول جميع محافظات مصر، حيث يمكنك معرفة أقرب فرع لك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بسلسلة متاجر كارفور، كما يمكنك الطلب والتصفح من خلاله، أو من خلال الصفحة الرسمية للهايبر على موق التواصل “فيس بوك”، كما يجدر التنبية إلي ضرورة الإلتزام بالضوابط الإحترازي، وإرتداء الكمامة في حالة التسوق من داخل الهايبر، والآن يجب التوجيه إلي متابعة مجلة عروض كارفور 2021، المقدمة من خلال موقعنا مصر فايف والمحدثة بإستمرار:

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