رئيس جهاز 6 أكتوبر: محطة المياه تخدم 3 مناطق بطاقة تصميمية 1.7 مليون م3

جدة - نرمين السيد - قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات، وذلك عقب أيام من توليه رئيسا لجهاز المدينة، لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.





وتفقد المهندس عادل النجار، خلال جولته، مشروع محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية، والتى تتكون من 3 مراحل بطاقة تصميمية 1.7 مليون م3/يوم، وتهدف إلى تغذية المناطق المختلفة بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة". وأوضح المهندس عادل النجار، أن المرحلة الأولى تعمل بطاقة إنتاجية 400ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم، حيث يتم ضخ المياه من مأخذ العياط إلى محطة رافع دهشور إلى محطة التنقية من خلال 3 خطوط قطر 2200مم . وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أهمية مرفق مياه الشرب وضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية، مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

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