مدبولى من المنوفية: مشروع تطوير القرى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، حرصه على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما المشروعات التى تندرج ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ رئيس الوزراء والوفد المرافق له من قرية شمّا، التابعة لمركز أشمون، وهى إحدى القرى المستهدفة فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية، للتعرف على وصف مستهدفات كل مشروع، والتكلفة التقديرية له، وكذلك المدى الزمنى اللازم للتنفيذ، وموقف توافر الأراضي، والإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى تذليل أية معوقات قد تطرأ؛ لدفع سير العمل بالمشروعات قدماً.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات المستهدفة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية شما والتى تتضمن تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعا بطول 3.8 كم، وكذا تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى لعدد 20 شارعا بطول 11.4 كم، إلى جانب تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحى بطاقة 10.000 م3/يوم.

كما تتضمن المشروعات تنفيذ توسعات بمحطة صرف صحى شما وطهواي، بطاقة 15 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية للقرى المحرومة، وفيما يتعلق بمجال مياه الشرب، فتتضمن المشروعات المخططة بالقرية إنشاء خزان سعة 500 م3، بمحطة شما الارتوازية، ورفع كفاءة الطلمبات المرشحة، وطلمبات العكرة، بمحطة شما النقالي، إلى جانب إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحى القرية، وخاصة بالشوارع المحرومة.

وفى مجال التعليم، فقد تمت الإشارة إلى الاحتياج لتوفير قطعة أرض بمساحة 3500 م2، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تخدم أبناء القرية، لتضم 29 فصلاً، بينما يشمل مجال الكهرباء إنارة عدد من الطرق، أبرزها الطريق من كوبرى عباس برملة الإنجب حتى كوبرى النعناعية بعدد 72 عموداً، وكذا طريق منطقة جلال بعدد 10 أعمدة، وإنارة منطقة محمود شرف الدين بعدد 5 أعمدة، وتركيب عدد 4 محولات قدرة 100 كيلو فولت، لإنارة عدة مناطق بقرية شما، وفى قطاع الغاز الطبيعى سيتم تنفيذ خط من منشأة سلطان بقطر 250مم.

وفى هذا السياق، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لتطوير قرى مركز أشمون، والذى يشمل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 54 قرية بالمركز، بما فى ذلك الوحدات السكنية، والمحال التجارية، والمخابز البلدي، ويتم البدء بقرية "شما" كنموذج مبدئى لباقى القرى التى سيتم العمل بها تباعا، وذلك بأطوال خطوط الضغط العالى 7 بار لقرية شما بطول 18 كم طولى، وتبلغ أطوال خطوط الضغط المنخفض لقرية شما 40 كم طولي، ومن المخطط أن يخدم هذا المشروع سكان القرية والذين يصل عددهم إلى 29598 نسمة.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى عرض حول المشروعات المستهدفة فى مجال الطرق والنقل لخدمة القرية، والتى تتضمن رصف عدة طرق أبرزها طريق المقابر بطول 1.2 كم، وطريق المحطة بطول 1.2 كم، وكذلك الطريق من كوبرى النعناعية مروراً بمحطة المرشحة حتى تقاطع طريق رملة الاجب بطول 3 كم، فضلاً عن رصف طريق رملة الأنجب ـ شما، بطول 4.75 كم، وتنفيذ طريق القنطرة البيضاء ـ شما، بطول 11 كم، وتنفيذ كوبرى مسعود ـ شما، بطول 9 كم.

كما تعرّف رئيس الوزراء على عدد من الخدمات المخطط تنفيذها بقرية شما بمركز أشمون، ضمن مبادرة " حياة كريمة"، ومن بينها إقامة مجمع مصالح بقرية شما، يتضمن وحدة محلية، ومكاتب؛ للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والشئون الاجتماعية، إضافة إلى مركز تكنولوجى متطور، وإنشاء سوق حضارى نموذجيّ، وإنشاء موقف سيارات نموذجي، ووحدة إطفاء، وتوفير سيارة إطفاء بالوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير وتجميل مدخل القرية، وشراء معدات لأعمال النظافة والتجميل وإدارة المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية وتجهيزها، وإنشاء وإحلال مسكن ملائم لعدد 158 مستحقا.

وتتضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها كذلك دعم وتركيب خطوط اتصالات تصل إلى 300 خط، فى إطار مشروعات التحول الرقمى.

وتجول رئيس الوزراء مترجلا فى شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التى تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالى القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.

وخلال زيارته لقرية شما بمركز أشمون، تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه معرضاً لمنتجات الحرف اليدوية، التى تتميز بها قرى المحافظة بصناعة مصرية 100%، حيث يمارس هذا النشاط شريحة كبيرة من أبناء القرى، وينتجون أعمالا مميزة، ويضم المعرض منتجات من السجاد والأرابيسك والأخشاب من العمل اليدوى المتقن، وأعمال الصدف، والتحف.

وفى ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة دعم الصناع الحرفيين ومنتجاتهم من خلال توفير الدعم الفنى لهم، وإتاحة المزيد من برامج التدريب، إلى جانب العمل على تنظيم معارض دائمة لتسويق هذه المنتجات، على أن تدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".