جامعة الإسكندرية تحقق تقدما فى تصنيف QS البريطانى لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة جاءت فى المرتبة 293 على مستوى الجامعات العالمية فى التخصص العام "العلوم الهندسية والتكنولوجية". وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم السبت، أن تفاصيل ترتيب هذا التخصص جاءت على النحو التالى: - هندسة البترول شغلت جامعة الإسكندرية المدى "51 – 100" عالمياً والثانى محلياً. - الهندسة المدنية والإنشاءات شغلت المدى "151 – 200". - مجال الهندسة الكهربية والإلكترونيات شغلت "251 – 300". - الهندسة الميكانيكية شغلت "301 – 350". - " الهندسة الكيميائية شغلت"351 – 400". - " هندسة علوم الحاسب والمعلوماتية شغلت "401 – 500" عالمياً. ووفقا لقنصوه، جاءت الجامعة فى الترتيب "401 – 450" على مستوى الجامعات العالمية فى التخصص العام "علوم الحياة والعلوم الطبية" على النحو التالى: - علوم الصيدلة شغلت المرتبة "151 – 200" عالمياً. - العلوم الزراعية والغابات شغلت "201 – 250" عالميا، والأولى على مستوى الجامعات المحلية. - العلوم البيولوجية شغلت المدى "451 – 500". ويهدف تصنيف الجامعات العالمى QS بالتخصصات إلى مساعدة الطلاب الراغبين فى معرفة المدارس العالمية المتميزة فى التخصصات الرائدة على مستوى جامعات العالم. ويعتمد التصنيف فى تقييمه على أربع مكونات هى السمعة الأكاديمية والتى تتم بناءً على استطلاع آراء الخبراء فى الجامعات والهيئات البحثية العالمية إذ جرى استطلاع آراء 100 ألف خبير أكاديمى عالمى. ويشمل التصنيف سمعة أصحاب الشركات والأعمال الخريجين، والاستشهادات البحثية لكل بحث علمى منشور فى منصة Scopus العالمية، فضلا عن مؤشر هرش المستخدم كمؤشر للإنتاجية وتأثير البحث المنشور للباحث. وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن إدارة الجامعة مهتمة بإدراج الجامعة فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، لما فى ذلك من أهمية لخريجى الجامعة المصنفة عالمياً، لتمكنوا من الحصول على وظائف متميزة فى سوق العمل.

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