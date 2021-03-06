التعليم: لا صحة لاحتساب درجات امتحان الترم الأول للإعدادية ضمن المجموع

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلى.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلى، مُوضحةً أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد فى 7 مارس 2021 الجارى لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه فى الفصل الدراسى الأول داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات، وستكون النتيجة "اجتياز أو عدم اجتياز"، على أن يكون اجتياز الطالب لهذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، مُشددةً على أنه سيتم احتساب المجموع الكلى للطالب على امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر عقدها تحريريًا فى لجان مدرسية فى يونيو المقبل.

وفى سياق متصل، تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى تحريريًا فى لجان مدرسية حسب الجدول التقليدى، وبالنسبة للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول عليه التقدم للامتحان التكميلى، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق درجات الفصل الدراسى الثانى.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.