التعليم العالى: 371 مليون جنيه إجمالى تكلفة تطوير جامعة السويس

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان أنه تم إنشاء مجمع المدرجات الطلابية لكليات هندسة البترول والتعليم الصناعى، وإنشاء مبنى كلية الهندسة، وإنشاء مبانى المدينة الجامعية لخدمة عدد أكبر من الطلاب المغتربين، وإنشاء مجمع المدرجات الطلابية لكليات التربية والآداب، والانتهاء من تجهيز قاعة الاحتفالات بالجامعة، كما يتم إنشاء مبنى إدارى تابع لكلية الآداب، واستكمال تجهيز مبنى ورش تدريبية لكلية الإعلام، بالإضافة لإنشاء مجمع المعامل المركزية وإنشاء وتجهيز مبنى فصول دراسية لكلية التجارة.
وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة السويس تبلغ نحو (371) مليون جنيه.
وأشادت الوزارة بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة السويس، مؤكدة دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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