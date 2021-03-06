الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفريق عامر

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد إيهاب محمد أبو بكر السيد للتعزية في وفاة الفريق فخري كمال أحمد أحمد عامر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

ونعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي وافته المنية، الخميس الماضي، قائلا:

"لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.