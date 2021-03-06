صناعة النواب: قانون اتحاد الصناعات يساهم في تنفيذ توجيهات السيسي لتطوير وتوطين...

أكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد المرشدي ، أن موافقة المجلس على قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية سيعيد إحياء هذه الغرف ومن ثم المساهمة في تطوير الصناعة حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توطين الصناعة المصرية.

وقال المرشدي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، تعقيبا على موافقة المجلس على تعديل قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إن القانون أعاد الحياة مرة أخرى لهذه الغرف نظرا لعدم قدرتها ومن يمثلها على أداء عملهم الهادف إلى تطوير الصناعة.

وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد أن توقفت الغرف الصناعية عن العمل وأصبحت وكأنها غير موجودة، موضحا أن الصناعة تأثرت كثيرا بغياب هذه الغرف لأنها تعد مطبخ لتطوير الصناعة وقياس السوق.

ولفت المرشدي إلى أن ما يشهد الاقتصاد العالمي من متغيرات تستلزم التعديل الحاصل في القانون لمواكبتها والمساعدة في متابعة وتطوير الصناعة، مشيرا إلى أن الاستقلالية التي تتمتع بها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في القانون الجديد ستنعكس على الصناعة المصرية.

وبشأن الصناعة المصرية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قال النائب المرشدي وهو أيضا رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة المصرية، مؤكدا أنه يريد صناعة تحت شعار صنع في مصر.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع آليات الصناعة الحديثة في مصر عبر توفير البنية التحتية للمصانع وقطاعات الصناعة في مختلف المجالات، موضحا أن المشروعات القومية من طرق وطاقة تمثل نقلة نوعية في بيئة الصناعة المصرية.