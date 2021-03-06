أهالى قرية شمّا يستقبلون رئيس الوزراء بالزغاريد..ومدبولى: متابعة دورية من الرئيس لتطوير القرى

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ومسئولو القوات المسلحة والداخلية، وكذا ممثلى مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، حرصه على متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما المشروعات التي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ رئيس الوزراء والوفد المرافق له من قرية شمّا، التابعة لمركز أشمون، وهي إحدى القرى المستهدفة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية؛ للتعرف على وصف مستهدفات كل مشروع، والتكلفة التقديرية له، وكذلك المدى الزمني اللازم للتنفيذ، وموقف توافر الأراضي، والإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى تذليل أية معوقات قد تطرأ؛ لدفع سير العمل بالمشروعات قدمًا.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات المستهدفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما والتى تتضمن تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعا بطول 3.8 كم، وكذا تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي لعدد 20 شارعا بطول 11.4 كم، إلى جانب تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحى بطاقة 10.000 م3/يوم.

كما تتضمن المشروعات تنفيذ توسعات بمحطة صرف صحي شما وطهواي، بطاقة 15 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية للقرى المحرومة، وفيما يتعلق بمجال مياه الشرب، فتتضمن المشروعات المخططة بالقرية إنشاء خزان سعة 500 م3، بمحطة شما الارتوازية، ورفع كفاءة الطلمبات المرشحة، وطلمبات العكرة، بمحطة شما النقالي، إلى جانب إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحي القرية، وخاصة بالشوارع المحرومة.

وفي مجال التعليم، فقد تمت الإشارة إلى الاحتياج لتوفير قطعة أرض بمساحة 3500 م2، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي تخدم أبناء القرية، لتضم 29 فصلًا، بينما يشمل مجال الكهرباء إنارة عدد من الطرق، أبرزها الطريق من كوبري عباس برملة الإنجب حتى كوبري النعناعية بعدد 72 عمودًا، وكذا طريق منطقة جلال بعدد 10 أعمدة، وإنارة منطقة محمود شرف الدين بعدد 5 أعمدة، وتركيب عدد 4 محولات قدرة 100 كيلو فولت، لإنارة عدة مناطق بقرية شما، وفي قطاع الغاز الطبيعي سيتم تنفيذ خط من منشأة سلطان بقطر 250مم.

وفي هذا السياق، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع توصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى مركز أشمون، والذي يشمل توصيل الغاز الطبيعي لعدد 54 قرية بالمركز، بما في ذلك الوحدات السكنية، والمحال التجارية، والمخابز البلدي، ويتم البدء بقرية "شما" كنموذج مبدئي لباقي القرى التي سيتم العمل بها تباعا، وذلك بأطوال خطوط الضغط العالي 7 بار لقرية شما بطول 18 كم طولي، وتبلغ أطوال خطوط الضغط المنخفض لقرية شما 40 كم طولي، ومن المخطط أن يخدم هذا المشروع سكان القرية والذين يصل عددهم إلى 29598 نسمة.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض حول المشروعات المستهدفة في مجال الطرق والنقل لخدمة القرية، والتي تتضمن رصف عدة طرق أبرزها طريق المقابر بطول 1.2 كم، وطريق المحطة بطول 1.2 كم، وكذلك الطريق من كوبري النعناعية مرورًا بمحطة المرشحة حتى تقاطع طريق رملة الاجب بطول 3 كم، فضلًا عن رصف طريق رملة الأنجب ـ شما، بطول 4.75 كم، وتنفيذ طريق القنطرة البيضاء ـ شما، بطول 11 كم، وتنفيذ كوبري مسعود ـ شما، بطول 9 كم.

كما تعرف رئيس الوزراء على عدد من الخدمات المخطط تنفيذها بقرية شما بمركز أشمون، ضمن مبادرة " حياة كريمة"، ومن بينها إقامة مجمع مصالح بقرية شما، يتضمن وحدة محلية، ومكاتب؛ للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والشئون الاجتماعية، إضافة إلى مركز تكنولوجي متطور، وإنشاء سوق حضاري نموذجيّ، وإنشاء موقف سيارات نموذجي، ووحدة إطفاء، وتوفير سيارة إطفاء بالوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير وتجميل مدخل القرية، وشراء معدات لأعمال النظافة والتجميل وإدارة المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية وتجهيزها، وإنشاء وإحلال مسكن ملائم لعدد 158 مستحقا.

وتتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها كذلك دعم وتركيب خطوط اتصالات تصل إلى 300 خط، في إطار مشروعات التحول الرقمي.

وتجول رئيس الوزراء مترجلا فى شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التى تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالى القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبر سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.

وخلال زيارته لقرية شما بمركز أشمون، تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه معرضًا لمنتجات الحرف اليدوية، التي تتميز بها قرى المحافظة بصناعة مصرية 100%، حيث يمارس هذا النشاط شريحة كبيرة من أبناء القرى، وينتجون أعمالا مميزة، ويضم المعرض منتجات من السجاد والأرابيسك والأخشاب من العمل اليدوي المتقن، وأعمال الصدف، والتحف.

وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة دعم الصناع الحرفيين ومنتجاتهم من خلال توفير الدعم الفني لهم، وإتاحة المزيد من برامج التدريب، إلى جانب العمل على تنظيم معارض دائمة لتسويق هذه المنتجات، على أن تدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".