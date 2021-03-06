الأرصاد: استمرار الطقس الدافئ على البلاد غدا.. الحرارة تصل لـ 31 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الدافئ على البلاد غدا، الأحد، يصاحب ذلك ارتفاع في الحرارة على جميع الأنحاء وشبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار على محافظات الصعيد نهارا، باردا ليلا والرياح معتدلة، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى و13 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 14.