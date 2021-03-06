ضياء رشوان يكلف محامى النقابة للانضمام للطعن المرفوع ضد منع الصحفيين من ممارسة عملهم بعد المعاش

كلف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، سيد أبو زيد بالانضمام بصفته وشخصه للطعن المرفوع من المرحوم أحمد ثابت أحمد طوغان رقم ٤٤ لسنة ٣٦ دستورية عليا.

وتطالب الدعوى بعدم دستورية المادة ٩٧ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ والتي تمنع الصحفي أو الصحفية من ممارسة العمل الصحفي بعد الإحالة للمعاش (سن الستين) والجمع بين البدل والمعاش.

ومن المقرر أن تنظره المحكمة الدستورية في جلسة اليوم السبت ٦ مارس 2021.