إنفوجراف: الرئيس السيسى فى السودان لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكرى والأمنى والاقتصادى، وذلك تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات وبما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.

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