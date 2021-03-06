صور.. غلق 5 صالات رياضية غير مرخصة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حملات مكبرة على الصالات الرياضية "الجيم" غير المرخصة، والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





شارك فى الحملات التى استهدفت صالات "الجيم" بأحياء المنتزه ثان وغرب، 3 إدارات وجهات رسمية هى "الشباب والرياضة، إدارة رخص المحلات، المتابعة الميدانية والأزمات". وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 صالات رياضية، لإدارتها دون ترخيص ومخالفتها الإجراءات الاحترازية، بواقع 3 صالات بحى غرب وصالتين بحى المنتزه ثان. كانت أحياء العامرية ثان والمنتزه أول والجمرك شنت، أمس، حملات مماثلة، أسفرت عن غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة ومخالفة للإجراءات الاحترازية.

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