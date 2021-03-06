إنفوجراف.. ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ:- يذكر أن اللائحة الداخلية للشيوخ، أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونشرت فى الجريدة الرسمية.

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