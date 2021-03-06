صور.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالسودان

جدة - نرمين السيد - وعزف السلام الجمهورى لمصر والسودان، كما تم استعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتى تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالى، تأتى ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذى يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكرى والأمنى والاقتصادى، وذلك تجسيداً للارادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات وبما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.

كذلك من المقرر، أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، لا سيما قضية سد النهضة، والأمن فى البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.