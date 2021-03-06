وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع سكرتير عام الأمم المتحدة آخر تطورات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وتناول الاتصال آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التى جرت برعاية الاتحاد الإفريقى.

وأضاف أن الوزير شكرى، استعرض عناصر المقترح الذى تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذى أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولى فى المحدثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وتضم أيضًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات.

‎وأشار حافظ، إلى أن وزير الخارجية، أكد خلال الاتصال على ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية إفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا على ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذى أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، لافتًا إلى أن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادى ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن اتصال وزير الخارجية مع السكرتير العام تطرق إلى الأوضاع فى ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسى فى ليبيا.

وأكد الوزير سامح شكرى، على أهمية إجراء الانتخابات فى موعدها لما لذلك من أهمية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.