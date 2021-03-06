مشروع بحثى جديد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عن تنفيذ محطة بخارية هجينة تجريبية تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.





وقالت جمال الدين، فى بيان، اليوم السبت، إن المشروع يأتى فى إطار التعاون المشترك بين خبراء الهندسة البيئية بالجامعة وخبراء التبريد الإمتصاصى بجامعة كرانفيلد بانجلترا، وذلك بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"STIFA".

وأوضحت أن المشروع يستهدف استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية، لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلى التبريد.

وأشارت إلى أن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة "CSP" لإنتاج الطاقة الكهربية، لافتة إلى أن البخار الخارج من التوربينة يتم استغلالها فى تشغيل كل من وحدتى التحلية والتبريد.

وأضافت عميد كلية هندسة مصادر الطاقة، أن المشروع ينتج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلو وات، وإنتاج 1 متر مكعب/يوم من المياه المحلاه، فضلا عن إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص.