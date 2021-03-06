تشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي.. أبو جبل فى حراسة المرمى وأحداد بالهجوم

تنتظر جماهير الكرة المصرية، المباراة القوية بين الزمالك والترجي التونسي، في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأبيض للعودة إلى القاهرة بأول انتصار ‏له في المجموعة، خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث السنغالي في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.

وظهرت بعض ملامح التشكيل المتوقع أن يعتمد عليه البرتغالى جايمى باتشيكو فى مواجهة الترجى، حيث فضل المدير الفنى الاعتماد على عناصر الخبرة فى تلك المواجهة الصعبة، ومن المتوقع أن يعود محمد أبو جبل، لحراسة مرمي الزمالك ضد الترجي عقب الغياب عن آخر مباراتين أمام تونجيث بدوري الأبطال ووادى دجلة بالدوري الممتاز، ومشاركة محمود جنش في التشكيلة الأساسية بدلا منه، كما إنه من المتوقع أن يدفع بحميد أحداد فى مركز المهاجم بدلاً من مروان حمدى، وفقًا لما أشار إليه عصام سالم المتحدث الرسمى للزمالك.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي

في خط الوسط.. فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما

في خط الهجوم.. أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد

يتصدر الترجى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى والتعادل مع المولودية بطل الجزائر الذى يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية، فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة تونجيث السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك بعد الخسارة من الترجي في الجولة الأولي.