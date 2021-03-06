البرهان يستقبل الرئيس السيسي في الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى القصر الجمهوري، بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطني للبلدين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى ، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.