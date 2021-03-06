بعد زيارة الرئيس إلى الخرطوم.. هاشتاج السيسي في بلده التاني .. ومغردون: زعيم الشرق

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي_في_بلده_التاني وذلك بعد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.
وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:
- الشغل ده محدش يعمله إلا بمجهود رجالة مصر في كل اجهزه الدوله السياديه #السيسي_في_بلده_التاني
- #السيسي_في_بلده_التاني أى مكان يضع الرئيس السيسى قدميه فيه يدر عليه الخير على أصحابه فهو وش الخير
- يا أهلنا في السودان سيأتي إلى زيارتكم أشرف وأعز وأنبل الرجال في هذا العصر يحمل لكم الخير والمحبة ف ورب الكعبة يؤلمنا أن نترك السودان وحدها لذلك جاء إليكم زعيم الشرق #السيسي_في_بلده_التاني
- مصر والسودان وطن واحد قلب واحد علم واحد #السيسي_في_بلده_التاني
- شيل النسر وحط مثلث أخضر أو شيل المثلث الأخضر وحط نسر مش هتفرق #السيسي_في_بلده_التاني
- وبقوة قادر وبفضل الله ورعايته وإدارتنا الحكيمة أصبحت السودان من رافض لدعم مصر في سد النهضة إلى داعم قوي
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