اختتام الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بنجاح

جدة - نرمين السيد - اختتمت الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التى عقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس بعنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقى الجديد: نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".





تضمنت الجلسة الختامية كلمة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى، رئيس الاتحاد الإفريقى، أعرب فيها عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على انعقاد المنتدى بما أتاح فرصة مواتية لبحث سبل تجاوز جائحة كورونا وتعزيز السلام والتنمية المستدامين فى إفريقيا.

على جانب آخر، استعرض السفير أحمد عبداللطيف، المدير التتفيذى لمنتدى أسوان والمدير العام لمركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، استخلاصات الدورة الثانية والتى تركز على عدة محاور متعلقة بمواجهة التداعايات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة وبالبناء بشكل أفضل فى مرحلة ما بعد الجائحة، موضحًا أنه سيتم ترجمة هذه الاستخلاصات إلى أنشطة محددة تسهم فى تعزيز قدرات الدول الإفريقية على التعامل مع المخاطر الجديدة.

تجدر الإشارة إلى توجيه عدد كبير من الزعماء الأفارقة، رسائل مسجلة إلى المنتدى، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤساء كل من الكونغو الديمقراطية، رواندا، الجابون، جنوب السودان، السنغال، زيمبابوى، مدغشقر، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، بوروندى، تونس، غينيا الاستوائية، جيبوتى، مالاوى، موزمبيق، جزر القمر، أنجولا ونائب رئيس جمهورية مالاوى.

وعكست كلمات القادة الأفارقة تقديرًا كبيرًا للرئيس السيسى، ولحرص مصر على تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية إزاء التحديات التى تواجه القارة.

وشهدت الدورة الثانية لمنتدى أسوان، مناقشات ثرية على مدار خمسة أيام تناولت موضوعات جديدة مثل التجارة وتغير المناخ والبنية التحيتة، لما لها من دور أساسى فى التعافى من الجائحة، بالإضافة إلى موضوعات سبق تناولها فى إطار النسخة الأولى للمنتدى مثل مكافحة الإرهاب ومنع النزاعات وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والنزوح القسرى وأجندة المرأة والسلم والأمن والوضع فى منطقة الساحل وفى منطقة البحر الأحمر.

كما جرى تنظيم لأول مرة فى إطار منتدى أسوان وبالتعاون مع شركة تويتر العالمية، جلسة حوار شبابى تبرز المسـاهمـة الإيجابية للشباب الإفريقى فى دفع أجندة السلم والأمن والتنمية فى القارة الإفريقية.