رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور خلال زيارته للمنوفية

جدة - نرمين السيد - واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات محطة مياه الباجور، والموقف التنفيذى لها، حيث تمت الإشارة إلى أنها تقع على مساحة 8 أفدنة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3/ يوم، بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين جنيه، كما أنه من المقرر أن تخدم هذه المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور، وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية.

وتضمن الشرح، أن الأعمال المدنية للمحطة تشمل المآخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات المياه العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع، ومبنى المرشحات، كما تضم هذه الأعمال خزانين أرضيين، ومبنى للأسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، ومبان للشبة وطلمبات الروبة والمحولات، والمولدات، ومبان إدارية أخرى.

وتابع مدبولى الموقف التنفيذى للأعمال الكهروميكانيكية للمحطة، حيث تم توريد وتركيب جميع المهمات، فيما عدا 6 طلمبات غاطسة بمبنى الشبة، والخزان الأرضي، ومبنى المياه العكرة والمرشحة، وجار استكمال توريد الشفاطات، وتركيب 3 شاشات للوحات التحكم (HMI).

وفيما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التى تصل أطوالها إلى 90 كم، فتم التنويه إلى أنه يتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى بطول 30كم، والثانية بطول 60كم تقريباً، كما تمت الإشارة إلى أنه فى المرحلة الأولى تم تنفيذ وربط 30 كم ونجحت عينات الصحة التي تم أخذها؛ لتغذية مدينة الباجور و8 قرى، وتشمل كفر الباجور، وسنجلف، وكفر سنجلف الجديد، وفيشا الصغرى، والأطارشة، والمنشأة الجديدة، وأبو سنيطة، وأسريجة، وفيما يخص المرحلة الثانية تم تنفيذ 30 كم وجار استكمال بباقى الشبكة؛ لتغذية القرى المتبقية، بعدد 40 قرية، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالى.