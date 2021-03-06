أهالى سبك الضحاك بالمنوفية يشكرون السيسى على مساعى تحسين الخدمات

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم، اليوم السبت، بمحافظة المنوفية، بتفقد أعمال مشروع تبطين الترع فى قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور، كما اطلع على الموقف التنفيذى للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.





وخلال تفقده ومرافقيه أعمال تبطين الترع بمركز الباجور، أكد رئيس الوزراء، أهمية الأعمال التى يتم تنفيذها فى المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية، لا سيما فى العمل على تحسين إدارة واستغلال المياه، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إضافة مساحات أخرى للأراضى الزراعية، فضلا عن تقليل الكميات المهدرة من المياه.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء، ومرافقيه عمدة قرية سُبك الضحاك، والأهالى الذين أعربوا عن ترحيبهم بحفاوة بالغة، وحملوا الدكتور مصطفى مدبولى، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جميع المجهودات المبذولة فى مختلف القطاعات، والمساعى التى تبذل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك دعمهم فى الاستخدام الأمثل لوسائل الرى الحديثة بنظام التنقيط بدلاً من الرى بالغمر، مؤكدين أن ذلك ساعدهم فى تحقيق وفر فى الأيدى العاملة، وتقليل نسب هدر المياه من 40 إلى 50%، فضلاً عن توفير الأسمدة بنسبة 40%، وزيادة الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، بالإضافة إلى تبكير المحصول وتحسين المواصفات الإنتاجية، الأمر الذى يسهم فى زيادة إنتاج المحاصيل، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، والتصدير للخارج، علاوة على البدء فى زراعة محاصيل جديدة.

وخلال التفاف أهالى القرية حول رئيس الوزراء، ومرافقيه للاستماع إلى مطالبهم، استجاب رئيس الوزراء لطلب الأهالى بضرورة إنشاء سور سلكى على حواف الترع التى تمر فى منطقة الكتل السكانية، وذلك سعيا لحماية الأهالى وأطفالهم، ومنعا لإلقاء المخلفات بها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق فى هذا المشروع من الأهالى أنفسهم.

وخلال تفقده لمشروع تبطين وتأهيل ترعة سُبك الضحاك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال المشروع بالمحافظة.

وأشارت وزارة الموارد المائية والرى، إلى مواصلة العمل على تنفيذ 16 مشروعا بإجمالى تكلفة تبلغ 281 مليون جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بأطوال 86.700 كم، كما تمت الإشارة إلى انتهاء تنفيذ أعمال تبطين بإجمالى أطوال تصل إلى أكثر من 16 كم.

وفى هذا السياق، أشارت إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى نطاق المحافظة، ومنها انتهاء تأهيل ترعة "مصرف شمنديل"، بناحية قويسنا، بنسبة 100%، وبطول كم، وبتكلفة 2.285 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع "كفر السيد"، بطول 1.950 كم، بأشمون، ووصلة راضى، بطول 800 م، بأشمون، و"المنحر" بطول 1000 كم، بشبين الكوم، وبتكلفة إجماليه 9.77 مليون جنيه، كما جارى استكمال عدد آخر من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ حيث يجرى تأهيل ترع "حبوظة" بالباجور، بطول 2.980 كم، وكذلك ترعة "دروة راضى"، بأشمون بطول 3.200 كم، ورياح "بى العرب"، بالباجور بطول 8.400 كم، فضلاً عن استمرار العمل فى تأهيل ترع "ديا الكوم" ببركة السبع، بطول 12.860 كم، ووصلة "الهويشة" ببركة السبع، بطول 1.600 كم، و"الحلفاية" ببركة السبع بطول 5.750 كم، وترعة "مليج الغربية" ببركة السبع، بطول 5.400 كم.

كما تم التأكيد، خلال الجولة التفقدية، على إدراج باقى الترع بنطاق المحافظة للتأهيل خلال هذه المرحلة، حيث تم تأهيل ترعة "اليوزباشى" بناحية الشهداء بطول 4.600 كم، وترعة "جنابية النجار" بناحية أشمون، بطول 2.800 كم، وتأهيل ترعتى "بابل الشرقى" و "بابل الغربى"، بناحية "تلا" بطول 6.250 كم، وكذلك ترعة "الجردة" بناحية شبين الكوم بطول 9.650 كم، فضلاً عن تأهيل ترع السنجق، والقشاشة اليمنى، ومنحر غمرين، بناحية منوف بأطوال يصل إجماليها إلى 12.470 كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة "نجلة" بطول كم.

وفى الوقت نفسه، تم إدراج مركزى "الشهداء" و"أشمون" ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وجارى طرح ترع المركزين بالكامل لتأهيل 300 كم تقريبا من الترع.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل ترعة "سُبك الضحّاك" ، وهى إحدى الترع التابعة للإدارة العامة لرى المنوفية بهندسة رى الباجور، والتى يصل طولها إلى 3.600 كم، وبدأ التنفيذ الفعلى للمشروع فى يناير الماضى، وجارى العمل على استكمال مراحله.