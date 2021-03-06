عاجل.. السيسى: يد مصر دائما وأبدا ممدودة بالتعاون والخير والبناء للسودان

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، بالقصر الجمهورى فى العاصمة السودانية الخرطوم، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، ورئيس مجلس السيادة السودانى، عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأعرب الفريق أول البرهان، عن ترحيب الجمهورية السودانية قيادة وحكومةً وشعباً بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، ومعربًا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى جميع المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهى المواقف المصرية التى تأتى انعكاسًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع البلدين، والتى يعول السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الفريق أول البرهان، تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، خصوصًا على المستوى السياسى والاقتصادى والأمنى والعسكرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى، أعرب عن تقديره لشقيقه رئيس مجلس السيادة السودانى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصرى والسودانى من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا من زخم كبير، بما يعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع، لا سيما فى مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الرئيس، استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان فى جميع المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجًا يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادى.

وأكد الرئيس السيسى، أيضًا على مساندة مصر لجميع جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائمًا وأبدًا ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجى ثابت.

وذكر المتحدث الرسمى، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتى تأتى فى إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمى ودون اللجوء للعنف.

كما تم التباحث حول مختلف المستجدات فى منطقة القرن الإفريقى وشرق إفريقيا، وعكست المناقشات تفاهمًا متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حالياً المحيط الجغرافى للدولتين.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، وتم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتى المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أى إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، لا سيما من خلال دعم المقترح السودانى لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط فى هذا الملف.