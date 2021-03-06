البترول: نواكب خطط الدولة فى التنمية بالتوسع بمشروعات الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة البترول أن مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة، يأتى ضمن خطة الوزارة فى التوسع بمشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى لمواكبة خطط الدولة فى التنمية الاقتصادية والعمرانية وتوفير الطاقة النظيفة لها، وتنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة.





وأضافت الوزارة، أم مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة، بطول 120 كم وقطر 32 بوصة، حيث يمتد من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة فى بيان أن الخط الجديد الجارى انشاؤه سيعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى سواء المنطقة الصناعية أوالتجمعات السكنية والسياحية بالمدينة وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.

ويشمل المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد الجارى تنفيذه بطول 10 كم وبقطر 24 بوصة والذى سيلبى احتياجات مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومحطة الكهرباء بالمشروع علاوة على المساهمة فى تأمين شبكة الغاز الطبيعى بالإسكندرية، كما يشمل إنشاء محطتى تخفيض ضغط الغاز ببرج العرب وميدور، وتقوم شركتا جاسكو المسئولة عن إدارة وتشغيل خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعى وشركة بتروجت بالتعاون فى تنفيذ مشروع خطى العلمين وبرج العرب.

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ 38 تعدية حفر أفقى و50 تعدية حفر مكشوف، وأعمال حفر صخرى بأطوال 40 كيلو متر، وأعمال ردم بكمية 300 ألف متر مكعب وإزالة تباب بكمية 20 ألف متر مكعب، وإنشاء 10 غرف بلوف.