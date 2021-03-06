رئيس الوزراء يشيد بالأعمال الإنشائية لمحطة مياه الحامول بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه الحامول، بمركز منوف، خلال جولته التفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنوفية.





واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول الأعمال الإنشائية والموقف التنفيذى لها، حيث تم الإشارة إلى أن المحطة تقع على مساحة 7 أفدنة، وتبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف م3/ يوم فى المرحلة الأولى، و 104 آلاف م3/ يوم فى المرحلة الثانية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليار جنيه، كما تخدم المحطة 350 ألف نسمة فى مدينة وقرى مركز منوف وسرس الليان.

وتشمل الأعمال المدنية لمحطة مياه الحامول المأخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع، وخزانين أرضيين، إلى جانب مبنى الكيماويات، ومبنى أسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، وأحواض التركيز، حيث أن هذه الأعمال تم الانتهاء من تنفيذها، كما تم الانتهاء وتسليم الأعمال الكهروميكانيكية للمحطة، التى تضمنت أعمال المحولات، والمولد، والطلمبات، ولوحات التشغيل، وغيرها من الأعمال الكهروميكانيكية.

وأوضحت وزارة الإسكان، أنه فيما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التى يبلغ طولها نحو 90 كم تقريبا، فإنه يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى بطول 20 كم تم تنفيذها بالكامل، لتغذية مدينتى منوف وسرس الليان، وعدد 10 قرى تابعة لهما، والمرحلة الثانية بطول 70 كم تقريباً، فقد تم تنفيذ 25 كم منها، وجار استكمال تنفيذ باقى الأطوال لتغذية باقى قرى مركز منوف وعددها 21 قرية.

وخلال جولته فى أرجاء المحطة، أشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال المنفذة بالمحطة، مطالبا بًضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، بما يُسهم فى دخول المحطة الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

