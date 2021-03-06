البرهان يستقبل الرئيس السيسى فى الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى وصوله إلى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية ، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.