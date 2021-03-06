بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بالخرطوم، القمة المصرية السودانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني.

ووصل السيسي، صباح اليوم السبت، إلى الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان، حيث كان في استقباله الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر رئاسة الخرطوم، حيث عزفت الموسيقي السلامين الوطنين لمصر والسودان كما صافح الرئيس حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلًا عن عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

كذلك من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.