وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التنموية بكفر الشيخ

استهل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارته لمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.



وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت انه سيتم انشاء مركز تدريب وابداع رقمى بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات ١٠٠ مليون جنيه لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الاعمال للشباب، كما سيتم خلال هذا العام تطوير ٥٠ مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، الى جانب إضافة ٤٠ ماكينة صراف آلى بالمحافظة.

واضاف طلعت، انه فى اطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وامدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل فى قرى المركز.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت والمحافظ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومحافظة كفر الشيخ بهدف تمكين المرأة باستخدام التكنولوجيا وإتاحة ثقافة التعلم الالكترونى وبناء المجتمعات المعرفية ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.

وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين؛ ويشمل نطاق عملها توعية 1000 سيدة وفتاة بالشمول المالي والإنترنت الآمن، وتمكين 500 سيدة وفتاة على أساسيات الشمول والاستقلال المالى والتعريف بالخدمات التى تقدّمها الهيئات الحكومية فى هذا الشأن، والمساهمة فى فتح حسابات مصرفية موائمة لاحتياجاتهم فى البريد المصرى أو أحد البنوك المصرية.

وكذلك تمكين رائدات المعرفة ورائدات الاعمال بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم مهاراتهم فى مجال التسويق الإلكترونى على الإنترنت لعدد 50 رائدة معرفية/رائدة اعمال، بالاضافة الى تهيئة عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التسويق الإلكتروني على شبكات التواصل المجتمعى.



كما تنص المذكرة على التعاون فى دعم وتأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية توائم احتياج سوق العمل الحر وبآليات جديدة فى الدعم والتوجيه والمتابعة بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة؛ كما سيتم التعاون فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية على ترويج ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى صناعة التعلم الإلكترونى وتطوير مهارات العاملين بها وذلك باعتماد مراكز تعلم إلكترونى (برنامج أكاديميات سيسكو)، بالإضافة إلى تدريب طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

على برامج إنتاج المحتوى.

وتتضمن المذكرة أيضا استخدام خدمات وتطبيقات منصة كنانة أونلاين فى بناء المجتمعات المعرفية أونلاين بمشاركة المجتمع بمؤسساته الحكومية والمدنية والخاصة وكذلك الخبراء من الأفراد كل مجالات التنمية ولكل فئات المجتمع داخل المحافظة بهدف تهيئة وتطوير بوابة المحافظة للتنمية الشاملة لتشمل عدة مواقع فرعية خاصة بديوان المحافظة، وتهيئة وتطوير قواعد بيانات المجتمع المدني وكذلك مواقع لمشروعات ومبادرات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.



وقع مذكرة التفاهم المهندسة /هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البيشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.



وتفقد الدكتور/ عمرو طلعت، والسيد محافظ كفر الشيخ ونائب محافظ كفر الشيخ منظومة المراقبة بغرفة الأزمات والتي غطت مدينة كفر الشيخ بكاميرات، لمراقبة الشوارع ورصد السلبيات والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، بالإضافة للوقوف على الحدث لحظة وقوعه والتعامل معه فورًا تنسيقًا مع الاجهزة المعنية.

يذكر أنه من المقرر أن تشهد زيارة الوزير افتتاح مكتبين بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالاضافة الى عقد لقاء عبر الفيديو

كونفرنس مع عدد من مستفيدى البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.